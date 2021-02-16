Прокуратура просит признать Навального виновным по делу о клевете

Государственное обвинение просит суд признать Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана, сообщает РИА «Новости».

«Навальный совершил клевету на ветерана Великой Отечественной войны», – заявила прокурор Екатерина Фролова.

Она добавила, что вместо извинений подсудимый продолжил оскорблять потерпевшего в ходе процесса.

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела о клевете Навального на ветерана. Суд уже отклонил ходатайство обвинения о проверке оскорбительных высказываний Алексея Навального в адрес участников процесса.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал. 12 февраля лингвист из экспертного центра Следственного комитета России подтвердила факт оскорбления ветерана. Кроме того, Навальному отказали в проверке подлинности подписей Артеменко на документах по делу, а также в отводе судьи.