В Москве за сутки выявили минимальное с 24 сентября число случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявлено 1 409 случаев коронавирусной инфекции, это минимальный показатель с 24 сентября (1 050 случаев). Об этом информирует столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности в городе с начала эпидемии выявили 959 405 заболевших.

За минувшие сутки жертвами коронавируса стали 60 пациентов, всего зарегистрировано 14 464 летальных исхода.

При этом за последние сутки вылечились от инфекции 2 062 пациента, за весь период — 873 898.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится в первую очередь для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России выявили 13 233 новых случая COVID-19.