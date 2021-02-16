В Новосибирске водитель намеренно сбил женщину после ссоры

В Новосибирске водитель Toyota Corolla сбил женщину с коляской после ссоры. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что инцидент произошел днем 15 февраля на улице Александра Чистякова. Согласно информации СК, мужчина совершил наезд на женщину 1984 года рождения. По данным ряда СММ, это произошло из-за сделанного в адрес злоумышленника замечания относительно того, что машина припаркована в неположенном месте.

В результате пострадавшая упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок. Ее госпитализировали с переломом ноги.

Следователями организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль наехал на двух пешеходов.