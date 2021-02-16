Врач оценил эффективность «ЭпиВакКороны» против нового штамма коронавируса

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», должна оказаться эффективной против очередного «британского» варианта коронавируса, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что, судя по некоторой информации, вакцина основана на жизненно важных для вируса и наиболее консервативных молекулах.

«Она показала эффективность против бразильского, южноафриканского штаммов и британского. Будем надеяться, что она будет эффективна и при последующих мутациях. Но до конца все предусмотреть очень сложно. Надо быть готовыми изменять вакцину так же быстро, как меняется вирус», – добавил Жемчугов.

Ранее стало известно, что исследователи из университета Эдинбурга обнаружили в Великобритании еще одну разновидность коронавируса.