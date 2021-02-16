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Общество. Новости

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Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года

Семья ветерана Артеменко попросила Навального извиниться перед ним

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Семья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко не намерена подавать на компенсацию морального ущерба, но просит Алексея Навального принести извинения ветерану. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дочь пенсионера Елену Артеменко.

Женщина отметила, что самочувствие у ее отца более или менее стабильное, ранее было два приступа. В настоящее время Артеменко находится дома.

«Самое главное - пусть извинится, ничего не надо больше. Мне кажется, всем бы этого хотелось», — сказала дочь ветерана.

Ранее сообщалось, что заседание по делу Навального о клевете отложили до 20 февраля.

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло очередное заседание суда по уголовному делу о клевете Навального на ветерана. Обвинение попросило суд приговорить подсудимого к штрафу в размере 950 тысяч рублей.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал. 12 февраля лингвист из экспертного центра Следственного комитета России подтвердила факт оскорбления ветерана. Кроме того, Навальному отказали в проверке подлинности подписей Артеменко на документах по делу, а также в отводе судьи.

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