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Общество. Новости

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У контролеров в электричках нет полномочий, чтобы даже выписать штраф (они оформляют протокол, далее сумма взыскивается через суд). В советские времена контролеры могли высадить безбилетников из электрички. Сейчас главное в работе контролера &mdash; не ловить «зайцев», а продавать им билеты. У контролеров в электричках нет полномочий, чтобы даже выписать штраф (они оформляют протокол, далее сумма взыскивается через суд). В советские времена контролеры могли высадить безбилетников из электрички. Сейчас главное в работе контролера &mdash; не ловить «зайцев», а продавать им билеты.

Закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников принят Госдумой

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Государственная дума в окончательном третьем чтении приняла закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников до 16 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что нижняя палата российского парламента сочла недопустимым оставлять ребенка на дороге из-за неоплаченного проезда, так как это создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего.

Законопроект был одобрен правительством России в марте 2020 года.

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