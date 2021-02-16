Подана заявка на регистрацию вакцины AstraZeneca на Украине

Заявка на регистрацию вакцины от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, подана в государственный экспертный центр министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщается на сайте украинского Центра общественного здоровья.

«Была подана заявка о государственной регистрации на Украине вакцины Oxford / AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения», – указано в сообщении.

Ранее замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко сообщил, что страна рассчитывает получить вакцину компании AstraZeneca в начале текущей недели. Он добавил, что поставки вакцины компаний Pfizer и BioNTech задерживаются.