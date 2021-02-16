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Общество. Новости

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Подана заявка на регистрацию вакцины AstraZeneca на Украине

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Заявка на регистрацию вакцины от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, подана в государственный экспертный центр министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщается на сайте украинского Центра общественного здоровья.

«Была подана заявка о государственной регистрации на Украине вакцины Oxford / AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения», – указано в сообщении.

Ранее замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко сообщил, что страна рассчитывает получить вакцину компании AstraZeneca в начале текущей недели. Он добавил, что поставки вакцины компаний Pfizer и BioNTech задерживаются.

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