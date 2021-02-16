Жители Москвы могут выбрать памятник для установки на Лубянке

На Лубянской площади в Москве может появиться новый памятник, выбрать который смогут жители столицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов рассказал, что москвичам на выбор предложат установку памятника Александра Невского, Ивана III, а также Феликса Дзержинского и Юрия Андропова.

По его словам, комиссия совместно с организациями, которые принимают участие в этом проекте, составят шорт-лист для голосования.

«Мы попробуем пропустить эти фигуры через максимально большое количество москвичей. Мы также направим предложения во все муниципальные советы города Москвы», — уточнилВенедиктов.

Он также отметил, что голосование может пройти с использованием платформы «Активный гражданин». Кроме того, из вариантов платформ, на которых москвичи смогут выбрать памятник, он перечислил муниципальные советы и сайты московских СМИ.

Ранее известные писатели, журналисты и блогеры подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве.