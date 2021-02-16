В Минздраве РФ рассказали о большом интересе к вакцине «Спутник V»

Россия наблюдает повышенный интерес к вакцине против коронавируса «Спутник V», это дает основания полагать, что прогноз по инвестициям в страну благоприятный. Об этом сообщил глава департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов, передает ТАСС.

Говоря о международном сотрудничестве, Романов отметил, что в настоящее время российская сторона сотрудничает не только в части поставок вакцины, но и в части возможного трансферта технологий, чтобы масштабировать производство для максимального охвата вакцинацией пациентов в мире.

«На сегодня мы <...> видим <...> большой интерес к российской вакцине. <...> Эффективность на сегодня ее [вакцины] высокая. Страхи по вакцинации, они уже, так скажем, в прошлом», — указал он.

Также он напомнил, что российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира и это, по его словам, только начало.

На этой неделе австрийская газета Wiener Zeitung рассказала, как российская вакцина против коронавируса «Спутник V» шокировала Европу.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».