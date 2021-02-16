Минюст: РФ не освободит Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС

В Минюсте РФ сообщили, что Россия не сможет освободить осужденного по делу »Ив Роше» Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, передает ТАСС.

Ранее источник сообщил агентству, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.

В пресс-службе министерства в ответ на это отметили, что такое требование Евросоюза будет не только вмешательством, но и переходом за «красную линию». Кроме того, ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения, а обеспечительные меры не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека. В целом, как добавили в ведомстве, освобождение человека, которого осудили, явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ.

«Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — резюмировали в Минюсте.

Ранее стало известно, что защита Навального обжаловала приговор по делу «Ив роше».

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста.

После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его. Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному.