Дегтярев предложил включить программу сохранения Амура в нацпроект

Отдельная программа по сохранению реки Амур, аналогичная тем, что уже существуют для Волги и Байкала, но предусматривающая сотрудничество с Китаем, могла бы быть включена в нацпроект «Экология». Соответствующее предложение на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал во вторник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Один из вопросов - это включение реки Амур в нацпроект «Экология». Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру. В первую очередь они [экологические сложности] связаны с паводковой ситуацией, во вторую очередь - с загрязнением, в том числе промышленными предприятиями, ну и, конечно, требует восстановления стадо рыбы, потому что очень много людей заняты в сфере рыболовства. Поэтому мы сформулировали предложения и правительству Российской Федерации, и на ваше имя, подготовить такой федеральный проект по Амуру», - цитирует Дегтярева ТАСС.

Путин, комментируя инициативу, назвал ее делом «важным, нужным и в высшей степени благородным». Упомянув о проектах по сохранению Волги и Байкала, президент заметил, что «там почти все понятно, в том числе и источники загрязнения». Он также поинтересовался, как обстоят с этим дела в случае с Амуром.

Врио губернатора Хабаровского края ответил, что источники загрязнения реки находятся не только на территории России. «Поэтому предлагаем сделать этот проект трансграничным вместе с нашими соседями, потому что источники есть и в Китайской Народной Республике», - добавил Дегтярев.