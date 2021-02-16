Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об экологической катастрофе в Норильске

Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении двух чиновников мэрии Норильска по делу о разливе топлива на ТЭЦ, сообщили в пресс-службе ГП.

Экс-заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Норильска и сотрудника этого же подразделения обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в конце мая прошлого года в Норильске в результате аварии из резервуара ТЭЦ-3 произошел разлив более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Узнав о произошедшем, обвиняемые не приняли мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ с целью локализации разлива нефтепродуктов. Из-за этого был нанесен существенный вред окружающей среды, что повлекло нарушение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Норильский городской суд Красноярского края, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. квадратных метров. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.