СК заинтересовала смерть отравившегося молоком матери младенца в Горно-Алтайске

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 32-летней жительницы Горно-Алтайска, которая накормила младенца грудью после употребления спиртного, и он умер. Об этом сообщили в СУСК РФ по Республике Алтай.

По версии следствия, 11 января жительница Горно-Алтайска отмечала свой день рождения и выпивала спиртное, а после этого дважды накормила четырехмесячного сына молоком, что и привело к смертельному отравлению младенца.

СК увидел в данном инциденте признаки преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на мусорном заводе в Тобольске нашли тело младенца.