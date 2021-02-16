Пожилой мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка

В центре Новокузнецка пожилой мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она отметила, что в результате стрельбы, которая произошла на проспекте Металлургов, никто не пострадал.

По ее словам, злоумышленник скрылся с места преступления, однако был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Им оказался 71-летний местный житель. При обыске у него было изъято охотничье ружье.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

При этом РИА «Новости» уточняет, что стрельба произошла в ходе конфликта после проигранного суда. Мужчина пытался пристрелить адвоката своего оппонента из ружья.

Ранее в центре Москвы посетители одного из баров устроили стрельбу.