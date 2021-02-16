США исключили йеменских мятежников-хуситов из списка террористов

Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» из списка террористических организаций США. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина страны, передает ТАСС.

Таким образом Госдепартамент отозвал решение предыдущей администрации США от 19 января.

««Ансар Аллах» более не блокируется в рамках положений о санкциях против терроризма, положений о санкциях в отношении иностранных террористических организаций», — говорится в сообщении.

Данное решение вступает в силу с 16 февраля.

Ранее США признали террористической организацию националистов из России.