В Японии заявили, что не будут выбрасывать вакцину Pfizer

Японский министр заявил, что страна не будет избавляться от части вакцин от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Япония отметила, что столкнулась с проблемой нехватки специальных шприцев, которые давали бы возможность полностью извлечь все шесть доз препарата из одной ампулы. Обычные шприцы позволяют сделать только пять инъекций.

«Это ценная вакцина, и мы не будем тратить ее впустую», — сказал японский министр.

С аналогичной проблемой столкнулся и ряд европейских стран, например Испания, а в Германии в регионе Северный Рейн заявили, что будут извлекать по семь доз из одной ампулы.

Ранее генсек правительства Японии Кацунобу Като рассказал о проблеме с нехваткой шприцев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,7 млн заболевших, свыше 84,3 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».