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Общество. Новости

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Представитель ВОЗ назвала условие появления третьей волны коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала условие для формирования третьей волны коронавируса нового типа. Об этом она рассказала в эфире «России 1».

По ее словам, эта ситуация может стать возможной, если человечество не будет осторожным.

Она отметила, что по всему миру фиксируется снижение числа новых случаев заражения в период второй волны COVID-19.

При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что пока рано говорить о выработке достаточного уровня коллективного иммунитета.

«Барьера еще нет, если не будем осторожны — да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей», — добавила Вуйнович.

Ранее французский профессор рассказал, как на самом деле выглядит молекула коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,7 млн заболевших, свыше 84,3 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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