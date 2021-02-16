Назван способ, позволяющий заснуть за пять минут

В TikTok набирает популярность видео, в котором раскрывается секрет быстрого засыпания вечером.

Пользовательница под ником Psychologee, которая называет себя дипломированным психологом, заявила, что быстро уснуть поможет перечисление в голове вещей, которые никак не связаны друг с другом. Чем более случайны предметы возникают в голове, тем лучше.

По словам девушки, этот секретный способ она узнала от преподавателя психологии. Притом он помог ей побороть бессонницу.

За несколько дней это видео оценили более полумиллиона пользователей.

Ранее стали известны вызывающие бессонницу продукты.