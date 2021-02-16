Почти полсотни рейсов отменено и задержано в московских аэропортах

В московских аэропортах задержали и отменили почти 50 рейсов, следует из «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 22.55 мск, во Внуково задержано восемь рейсов и отменено — пять. В Домодедово задержано еще 20 вылетов и шесть рейсов отменено.

В то же время в Шереметьево задержано пять рейсов и отменено четыре вылета.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины задержек и отмены рейсов на данный момент неизвестны. Однако в настоящее время в столице наблюдается снегопад.

Накануне самолет не смог вылететь из московского Шереметьево из-за блокировки тормозов.