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Общество. Новости

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

ООН призывает избавиться от «вакцинного национализма»

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны мира проявить «вакцинную солидарность» и избавиться от «вакцинного национализма». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик рассказал, что генсек выступит 17 февраля на заседании Совбеза ООН и призовет государства к увеличению солидарности в вопросах вакцинации.

«Одна большая просьба – по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом», — сказал представитель Гутерреша, отвечая на вопрос о том, какова будет глобальная просьба генсека к лидерам стран.

Он также отметил, что в случае продолжения существующего пути, в мире не смогут вакцинировать людей с необходимой для того скоростью.

«Мы наблюдаем рост числа всех этих штаммов вируса, потому что, в некотором смысле, вакцины не работают достаточно быстро. Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», — подчеркнул Дюжаррик.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 109 млн случаев коронавируса, умерли после заражения 2,4 млн человек, вылечились — 61,4 млн пациентов.

Ранее Гутерриш говорил, что российская вакцина от коронавируса может применяться в миссиях ООН и сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией.

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