Эксперт объяснил отсутствие антител к COVID-19 после вакцинации

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему у некоторых пациентов после вакцинации нет антител к коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что часть пациентов проходят неправильно выбранное лабораторное исследование. Медик указал, что тест, который нужно делать после вакцины, демонстрирует наличие антител IgG к спайковому (S) антигену. «Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2», — сказал Поздняков.

Доктор уточнил, что антитела начинают вырабатываться именно на такой антиген.

Специалист также рассказал, что нуклеокапсидный и спайковый антигены, которые выделяются в структуре вируса SARS-CoV-2, дают самый сильный ответ иммунной системы человека. Наличие антител класса IgG к любому из них является маркером приобретенного иммунитета к коронавирусной инфекции. Для их выявления у человека используется два разных вида лабораторных исследований.

При этом Поздняков указал, что иммунная система у разных людей может избирательно вырабатывать антитела на антигены SARS-CoV-2. Он уточнил, что некоторых перенесших COVID-19 есть антитела лишь к спайковому антигену, у других пациентов они присутствуют к обоим антигенам, а у третьих — только к нуклеокапсидному.

Если человек после вакцинации хочет проверить иммунный ответ, то ему необходимо пройти тест на антитела IgG к спайковому антигену. До того, как сделать прививку, лучше сдавать тест на наличие антител IgG к обоим антигенам. Это позволит проверить наличие или отсутствие перенесенной в анамнезе коронавиурсной инфекции и приобретенного иммунитета, добавил Поздняков.