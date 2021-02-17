На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин, передает РИА «Новости».

В центре сообщили, что в период с 0.00 18 по 21 февраля включительно «по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский» есть опасность схода лавин.

В среду, 17 февраля, к берегам Камчатки со стороны Охотского моря подошел снежный циклон. В Усть-Большерецком, Елизовском районах, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах ухудшилась погода.

В январе шесть человек спаслись после схода лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.