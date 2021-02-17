Дворкович рассказал о возвращении «утекших мозгов» в РФ

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал, что специалисты, которые ранее уехали из России, постепенно возвращаются в страну, передает РИА «Новости».

Он отметил, что возвращение «утекших мозгов» в основном происходит из Европы и США.

Дворкович также сообщил, что в Юго-Восточной Азии, Китае и Европе начинают покупать российские стартапы. «При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках», — заявил Дворкович.

Он добавил, что «Сколково» не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах, а также уделяет большое внимание сотрудничеству с иностранными партнерами и поддержке экспорта.