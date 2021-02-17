В Москве в среду ожидается до -11°С

В Москве в среду, 17 февраля, синоптики прогнозируют до -11°С. В столичном небе будет облачно. В городе ожидается небольшой снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -11...-9°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -22...-20°С. Ветер подует северо-западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.