В Петербурге задержали «снимавшую порчу» за миллион рублей женщину

Женщина похитила более 1 млн рублей у жителя Ленобласти под предлогом врачевания и снятия порчи. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

37-летняя «целительница» была задержана на Ленинском проспекте в Петербурге.

«Злоумышленница подозревается в том, что в период с 2018 года по 1 февраля 2021 года под предлогом врачевания и снятия порчи совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 000 000 рублей у 54-летнего жителя Лужского района Ленобласти», — рассказали в ведомстве.

По фату произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские устанавливают все эпизоды незаконной деятельности задержанной.

Ранее сообщалось, что московские «парапсихологи» выманили у женщины более 1,7 млн рублей.