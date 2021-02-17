ФСБ: задержаны 19 исламских экстремистов, планировавших теракты

ФСБ задержала в четырех российских регионах 19 исламских экстремистов, которые планировали теракты на Северном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

Согласно сообщению, задержанные принадлежат к запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация запрещена в России).

«В феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что граждане России, собиравшие средства для финансирования террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), были задержаны в Крыму и Татарстане.