Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев признан виновным в растрате

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-губернатоа Хабаровского края Виктора Ишаева по делу о растрате 7,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наказание Ишаева будет озвучено позднее.

Ранее гособвинитель попросил суд дать Ишаеву, обвиняемому в растрате 7,5 млн руб., семь лет колонии.

Весной 2019 года бывший полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Ишаев был задержан в Москве. Его обвиняли в хищении и превышении служебных полномочий. Проводились обыски в офисах компаний и ведомств, где работают родственники Ишаева.