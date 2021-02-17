Пять россиян задержали на сирийско-турецкой границе

Пять граждан России задержали при попытке незаконного пересечения сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.

«Наши пограничники в районе Нарлыджа в провинции Хатай поймали шесть человек, пятеро из которых — граждане России, один — гражданин Ливии. Они пытались незаконно проникнуть на территорию нашей страны из Сирии», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что среди задержанных была россиянка, разыскиваемая за причастность к террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее стало известно о россиянах, которые финансировали боевиков из ИГ.