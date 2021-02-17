ФСБ арестовала 4 участников ячейки исламистов в Ростовской области

В Ростове-на-Дону суд арестовал четырех членов запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация запрещена в России)на два месяца. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление ФСБ по Ростовской области.

«Ленинский суд арестовал их на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ задержала в четырех российских регионах 19 исламских экстремистов, которые планировали теракты на Северном Кавказе. Задержанные принадлежат к запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация запрещена в России).