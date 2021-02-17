Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления в выходные

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на праздниках москвичей ждет «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления. Его слова приводит РИА «Новости».

«В течение выходных и праздничных дней москвичей ждет «барическая пила». За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров», — объяснил он.

Синоптик отметил, что атмосферное давление будет составлять 747 мм ртутного столба, на следующие сутки подниматься до 756, а затем снова опускаться до 746.

Такие погодные изменения негативно скажутся на самочувствии метеозависимых людей, предупредил Тишковец.

Ранее в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных холодов.