Юрист осудил Запад за давление на ЕСПЧ в ситуации с Навальным

Российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал возможное принятие Европейским судом по правам человека обеспечительных мер по делу Алексея Навального.

«Оцениваю это резко отрицательно! Я очень надеюсь, что не удастся суд продавить — он подвергается чудовищному давлению. Чтобы принять это незаконное решение, явно противоречащее практике применения статьи 39. Эта статья применяется в случае прямой угрозы жизни и здоровью, экстрадиции куда-то, где человек будет расстрелян. Эти меры применяются в исключительных случаях. Здесь никаких оснований для этого нет», — заявил он.

Он добавил, что работающие с ЕСПЧ адвокаты и тысячи заявителей «оказались в заложниках у этих негодяев, которые сейчас пытаются спровоцировать кризис между Европейским судом и Россией».

«Его всё равно не выпустят — и это правильно в этой ситуации. Но сейчас мы все — в заложниках. Вообще отношения Навального и ЕСПЧ являются большой проблемой, как и само наличие Навального. Многие судьи ЕСПЧ отказываются выносить это решение. Западные политики хотят использовать суд в своих целях. Людям Навального, выступающим как провокаторы, на это абсолютно наплевать — и на нас, и на заявителей, наплевать на граждан России. Навального никто не выпустит, но кризис между РФ и ЕСПЧ будет спровоцирован. Если наши жалобы перестанут сейчас рассматривать и мы выйдем из-под юрисдикции Европейского суда — все заявители должны поблагодарить Навального, его людей и стоящих за ним политиков», — добавил юрист.

Адвокат также выразил надежду, что это решение не будет принято.

«ЕСПЧ — хорошая организация, которую заставляют принять такое решение. Навальному же сейчас нужно опасаться своих», — убежден Аграновский.