Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий крупные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете и нарушение прав граждан РФ в Сети. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, владельцев сайтов, игнорирующих предупреждения о нарушении прав россиян, будут штрафовать на суммы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Также законопроект позволит наказывать за нарушение ранее принятого закона, который наделил Роскомнадзор правом блокировать или замедлять трафик интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ.

Под действие документа подпадают YouTube, Facebook и Twitter.

Ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.