В Сочи закрыли горнолыжные трассы из-за схода лавин

Сильный снегопад спровоцировал сход лавин на горнолыжных курортах в Сочи. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«За прошедшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них 3 — на трассах горнолыжных комплексов «Альпика-Сервис» и «Красная Поляна», — рассказали в спасательном ведомстве.

Отмечается, что повреждений инфраструктуры нет, о пострадавших информация не приводится.

Сильный снегопад в горах и предгорной зоне будет идти до средины текущего дня. В связи с этим закрыты трассы четырех горнолыжных курортов.

Ранее сообщалось, что люди зависли в воздухе на канатной дороге в Красной поляне.