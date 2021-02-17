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Общество. Новости

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В Сочи закрыли горнолыжные трассы из-за схода лавин

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Сильный снегопад спровоцировал сход лавин на горнолыжных курортах в Сочи. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«За прошедшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них 3 — на трассах горнолыжных комплексов «Альпика-Сервис» и «Красная Поляна», — рассказали в спасательном ведомстве.

Отмечается, что повреждений инфраструктуры нет, о пострадавших информация не приводится.

Сильный снегопад в горах и предгорной зоне будет идти до средины текущего дня. В связи с этим закрыты трассы четырех горнолыжных курортов.

Ранее сообщалось, что люди зависли в воздухе на канатной дороге в Красной поляне.

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