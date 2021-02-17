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Общество. Новости

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На Ямале участковый застрелил хаски, покусавшую семерых детей

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Участковый застрел собаку породы хаски, покусавшую семерых детей на Ямале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Животное покусало семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет в селе Сеяха 15 февраля. В результате у пятерых детей диагностировали ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка — раны кистей рук. Следователи выяснили, что у собаки есть хозяйка — местная жительница села.

Обращения от жителей села, в том числе от директора школы-интерната, начали поступать участковому 15 февраля. Люди жаловались на хаски, нападающую на детей на территории учебного заведения.

«В ходе осмотра территории участковый обнаружил собаку, которая в тот момент бросилась на него. Отражая нападение, сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате чего собака была обезврежена... Его действия признаны правомерными», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В администрации села отказались комментировать произошедшее.

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