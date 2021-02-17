Колокольцев наказал полицейских за школьный урок с элементами митинга

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после проведения в школе урока с элементами акции протеста предупредил руководство ведомство по ХМАО о недопустимости подобных действий. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Ранее местный телеканал опубликовал видео, на кадрах которого группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах.

«МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — сказала Волк.

Она добавила, что на начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание.