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Общество. Новости

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Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев на заседании Басманного суда города Москвы, 29 марта 2019 года Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев на заседании Басманного суда города Москвы, 29 марта 2019 года

Экс-глава Хабаровского края Ишаев получил условный срок за растрату

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Замоскворецкий суд Москвы назначил условный срок бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву за растрату 7,5 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб… срок считать условным», — огласила решение судья.

Ранее суд признал Ишаева виновным в растрате.

Весной 2019 года бывший полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Ишаев был задержан в Москве. Его обвиняли в хищении и превышении служебных полномочий. Проводились обыски в офисах компаний и ведомств, где работают родственники Ишаева.

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