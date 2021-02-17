Эксперт раскритиковал намерение СЕ потребовать освобождения Навального

ЕСПЧ не может обязать суд изменить меру наказания Алексею Навальному — это противоречит российскому законодательству, сообщил зампредседателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

«Россия — суверенное государство. У нее есть свои законы, по которым Навальный получил определенное наказание, и оно вступило в силу. И сейчас в ЕС пытаются на это как-то повлиять, но делают это юридически неграмотно» — рассказал он «Газете.Ru».

По его словам, у любого юриста, услышавшего эту новость, «волосы встали бы дыбом».

«Это решение равносильно тому, что российский суд решил бы освободить кого-нибудь в США или ЕС. Согласно российскому законодательству, решения ЕСПЧ применяются только в том случае, если они не противоречат российскому законодательству, а в данном случае противоречие прямое. Я считаю, что это скорее попытка оказать информационное давление», — заключил эксперт.