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Общество. Новости

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Минздрав разрешил третью фазу клинических испытаний «Спутника Лайт»

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Министерство здравоохранения разрешило третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом пишет «Интерфакс».

Центр имени Гамалеи проведет исследования на четырех тысячах добровольцев в 15 медицинских учреждениях в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске.

Препарат проверят на эффективность, иммуногенность и безопасность. Дата заведения исследований — 28 января 2022 года.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, сколько времени однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник лайт» будет защищать от COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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