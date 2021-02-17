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Общество. Новости

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Генсек ООН Антониу Гутерриш Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН предложил G20 создать группу по вакцинации от COVID-19

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Глобальная вакцинация от коронавируса требует скоординированных усилий, этим могла бы заняться специально созданная группа в рамках G20. С таким предложением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

«Я полагаю, что G20 находится в таком положении, которое позволяет ей создать специальную рабочую группу для подготовки такого плана и его дальнейшей координации и финансирования», — сказал генеральный секретарь.

В мире коронавирусом заразились 110 млн, выздоровели почти 85 млн, скончались 2,4 млн человек.

Ранее российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Узбекистане.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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