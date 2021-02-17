Законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов поддержан Госдумой

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий демонстрацию изображений нацистских военных преступников, а также распространение нацистской атрибутики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проект предусматривает запрет на публичную демонстрацию на территории России изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений во времена Второй мировой войны.

В соответствии с документом, исключением являются случаи демонстрации, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма, отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года. Согласно инициативе, гражданам за нарушение норм будет грозить штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей или до 15 суток ареста.