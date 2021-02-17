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Общество. Новости

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В США обнаружили гибридный штамм коронавируса

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В США обнаружили гибридную мутацию коронавируса, который образовался из-за слияния двух штаммов. Об этом пишет Daily Mail.

Мутацию обнаружила доктор Бетт Корбер, сотрудница Лос-Аламосской национальной лаборатории США в штате Нью-Мексико. По ее словам, гибридный штамм образовался из-за слияния британской и американской мутаций.

К настоящему моменту был зафиксировано одно заражение мутацией, но специалисты допускают, что есть и другие случаи.

Ранее ученые нашли объяснение странным симптомам коронавируса.

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