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Общество. Новости

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Президент Парагвая поблагодарил Путина за «Спутник V»

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Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил за вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Марио Абдо Бенитес поблагодарил за принятое решение о поставках в Парагвай российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Обе стороны также выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в разных областях, в том числе в торгово-экономической.

В Парагвай поступят около миллиона доз российского препарата. Страна уже подписала контракт на покупку.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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