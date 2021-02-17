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Общество. Новости

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Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен

В Евросоюзе предупредили о мошенничестве с вакцинами против COVID-19

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Европейская комиссия зафиксировала случаи мошенничества с вакцинами против коронавируса нового типа на фоне задержек поставок от официальных производителей, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен предостерегла страны Евросоюза от закупок вакцины через неофициальные каналы.

«Нет никакой гарантии, что во флаконах будет настоящая вакцина. Это очень рискованно. Нет также никакой гарантии соблюдения правил транспортировки», – заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, попытки мошенничества в сфере вакцины учащаются, власти ЕС борются против этого.

Ранее Евросоюз экстренно одобрил механизм, который запрещает вывозить вакцины от коронавируса за пределы своей территории без разрешения стран-членов ЕС.

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