Названы популярные у россиян направления для отдыха на праздники

Самыми популярными направления среди россиян для отдыха на 23 Февраля и 8 Марта являются Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование компании «Сбербанк страхование» и аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Больше всего билетов куплено по направлению Москва–Сочи: 8,3% от объема продаж на февральские праздники, 13% — на мартовские. На Симферополь приходится 5,4% билетов в феврале и 6% — в марте, на Минводы — 4,4% и 5%.

Средняя стоимость билета на самолет туда-обратно на праздники, приуроченные к 23 февраля, составляет 9165 рублей, на мартовские — 9469 рублей. Это на 12% и 9% меньше, чем в прошлом году.

В среднем за железнодорожный билет россияне заплатят 1954 рубля в феврале и 2242 рубля в марте.

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