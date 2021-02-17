Россия готова производить «Спутник V» в Евросоюзе

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» хотели бы работать вместе в Европейским союзом, чтобы начать производство вакцины на территории ЕС. Об этом сообщается на официальной странице вакцины в Twitter.

«Мы считаем Евросоюз своим партнером и хотели бы работать вместе, чтобы защитить граждан стран-членов ЕС и производить вакцину «Спутник V» в ЕС», – указано в сообщении.

Ранее в Еврокомиссии допустили закупку вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.