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Общество. Новости

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Мадуро вакцинируется «Спутником V»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что привьется российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости».

«Да, я буду вакцинироваться «Спутником V», Силия (Флорес, жена Мадуро) и я... Мы определим момент, когда вакцинируемся оба», — сказал президент.

Мадуро также назвал российский препарат «самой продвинутой и лучшей вакциной» в мире. Он подчеркнул, что уже проконсультировался с врачами со всего мира.

Ранее сообщалось, что Венесуэла получит первую партию вакцины «Спутник V» на следующей неделе.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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