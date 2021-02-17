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Общество. Новости

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Разработчики «Спутника V» рассказали о ходе одобрения вакцины в ЕС

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже назначило докладчиков для постепенной экспертизы российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщается на официальной странице препарата в Twitter.

«Докладчики для постепенной экспертизы уже назначены EMA после подачи заявки. Разработчики «Спутника V» ожидают, что EMA начнет экспертизу и официально объявит об этом», – указано в сообщении.

Разработчики также добавили, что на данный момент была подана заявка на постепенную экспертизу, заявка на авторизацию вакцины в Евросоюзе станет следующим шагом.

Кроме того, разработчики сообщили о готовности производить препарат на территории ЕС.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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