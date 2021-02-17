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Общество. Новости

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Четверть Техаса осталась без отопления при минусовых температурах

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Около четверти потребителей электроэнергии в американском штате Техас остаются без света и тепла из-за прошедшей ранее снежной бури. Об этом сообщил портал poweroutage.us.

В штате 3,2 миллиона человек остаются без электричества. Всего в Техасе живут около 12,4 миллиона человек, которые подключены к электросети. Жители греются в машинах. Кроме того, замерзают водопроводные трубы. Многие магазины не работают.

В регионе сохраняются холода: в столице Остин температура опустилась до -5°C, в Далласе — до -8°C. За пределами городов воздух, как правило, еще холоднее.

Ранее 24 города США установили рекорды по холоду.

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