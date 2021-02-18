Два ребенка погибли при пожаре под Пермью

В Пермском крае произошел пожар в частном доме в селе Орда. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В результате возгорания, которое возникло вечером в среду, 17 февраля, погибли двое детей 2011 и 2017 года рождения.

Следствие отмечает, что несовершеннолетние были оставлены без присмотра. При осмотре тел детей признаков насилия обнаружено не было.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее в жилом доме в Новой Москве произошел пожар, жертвами которого также стали двое детей.