Врач рассказала о взаимосвязи COVID-19 и группы крови

Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала, как могут быть взаимосвязаны коронавирус нового типа и группа крови человека. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она отметила, что ученые продолжают проводить исследования по выявлению особенностей коронавирусной инфекции, однако однозначных выводов по связи группы крови с течением заболевания пока делать не стоит.

При этом, по ее словам, чаще всего COVID-19 за время пандемии обнаруживали у людей с II и IV группами крови. Последние, как уточнила врач, справляются с заболеванием тяжелее всего. Кулинкович добавила, что меньше всего положительных анализов на коронавирус оказывалось у обладателей I группы крови.

Кроме того, врач заявила, что китайские ученые в ходе исследования определили, что среди умерших чаще всего встречались пациенты со II группой крови.

«Надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются», — заключила Кулинкович.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,3 млн заболевших, свыше 85,1 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».